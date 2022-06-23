Son dakika haberi | Çavuşoğlu: "NATO Zirvesi'nde terörle mücadeleye odaklanacak bir oturumun düzenlenmesini de önemli buluyoruz" Son dakika haberi... Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun konuşması Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile İngiltere Dışişleri Bakanı Liz Truss'un tokalaşması ANKARA - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İngiltere Dışişleri Bakanı Liz Truss ile ortak basın toplantısı düzenledi. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun konuşması Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile İngiltere Dışişleri Bakanı Liz Truss'un tokalaşması ANKARA - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İngiltere Dışişleri Bakanı Liz Truss ile ortak basın toplantısı düzenledi. (4) AA / Güncel Güncel Haberler Son Dakika

Haberler ›› Güncel ›› Son dakika haberi | Çavuşoğlu: 'NATO Zirvesi'nde terörle mücadeleye odaklanacak bir oturumun düzenlenmesini de önemli buluyoruz' - Haberler

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