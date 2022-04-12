Çavuşoğlu: "TÜRKSOY, Türk Dünyası'nı yeniden birbirine kenetliyor"
AA - Muhammet Fatih Demirci - Güncel
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Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ve Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun salona gelişi Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun kürsüye çıkışı Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun konuşması ANKARA - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Uluslararası Türk Kültürü Teşkilatı'nda genel...
Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ve Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun salona gelişi
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun kürsüye çıkışı
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun konuşması ANKARA - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Uluslararası Türk Kültürü Teşkilatı'nda genel sekreterlik görevinin devir teslimi töreninde konuştu.