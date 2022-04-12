Çavuşoğlu: "TÜRKSOY, Türk Dünyası'nı yeniden birbirine kenetliyor" - Haberler

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Çavuşoğlu: "TÜRKSOY, Türk Dünyası'nı yeniden birbirine kenetliyor"

AA - Muhammet Fatih Demirci - Güncel
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Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ve Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun salona gelişi Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun kürsüye çıkışı Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun konuşması ANKARA - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Uluslararası Türk Kültürü Teşkilatı'nda genel...

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ve Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun salona gelişi

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun kürsüye çıkışı

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun konuşması ANKARA - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Uluslararası Türk Kültürü Teşkilatı'nda genel sekreterlik görevinin devir teslimi töreninde konuştu.

Çavuşoğlu: TÜRKSOY, Türk Dünyası'nı yeniden birbirine kenetliyor

Çavuşoğlu: TÜRKSOY, Türk Dünyası'nı yeniden birbirine kenetliyor

Çavuşoğlu: TÜRKSOY, Türk Dünyası'nı yeniden birbirine kenetliyor

AA / Muhammet Fatih Demirci - Güncel

Mehmet Nuri Ersoy, Mevlüt Çavuşoğlu, Türk kültürü, Güncel, Haberler

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