Çavuşoğlu, Türkiye'nin Houston Başkonsolosluğunun yeni hizmet binasının açılışını yaptı Açıklaması

NEW Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Houston bölgesinde mevcut olan FETÖ üyeleriyle mücadelenin önemini bir kez daha vurgulamak istiyorum.

NEW Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Houston bölgesinde mevcut olan FETÖ üyeleriyle mücadelenin önemini bir kez daha vurgulamak istiyorum. Vatandaşlarımızla birlikte bu örgüte karşı mücadelemizi sürdüreceğiz." dedi.

Texas'ın Houston kentindeki Türk Başkonsolosluğunun yeni hizmet binası, Bakan Mevlüt Çavuşoğlu'nun katıldığı törenle açıldı.

Çavuşoğlu burada yaptığı konuşmada, "Küresel sistemin çoklu krizden geçtiği bir dönemde, Türkiye ile ABD arasındaki temasları artırıyoruz." dedi.

Bir gün önce Washington'da ABD'li mevkidaşı Anthony Blinken ile yaptığı ikili görüşmeye değinen Çavuşoğlu, "Görüşmelerimizin son derece verimli ve ikili ilişkilerin gelişmesi bakımından faydalı olduğunu söylemek isterim. ABD ile PYD-PKK, FETÖ ve yaptırımlar gibi bazı yaşadığımız sorunlar var. Bunları aşmak için de çalışıyoruz. Houston bölgesinde mevcut olan FETÖ üyeleriyle mücadelenin önemini bir kez daha vurgulamak istiyorum. Vatandaşlarımızla birlikte bu örgüte karşı mücadelemizi sürdüreceğiz." ifadelerini kullandı.

Türkiye ile ABD arasındaki ticaret hacminin 32 milyar doları aştığını, hedefin ise 100 milyar dolar olduğunu belirten Çavuşoğlu, Houston Başkonsolosluğunun bulunduğu Texas eyaletinin enerji alanında çok önemli bir potansiyeli olduğuna ve iki ülke arasındaki ticaret hacminin yükselmesindeki katkısına vurgu yaptı.

Çavuşoğlu, Houston'daki Türk akademisyen ve girişimcilere de dikkati çekerek, şunları söyledi:

"Uzay şehri, dünyanın enerji başkenti olarak tabir edilen Houston, sağlık, savunma sanayi ve havacılık gibi alanlarda ABD'nin önde gelen şehirlerinden biridir. Bu sektörlerde, üniversitelerde eğitim veren hocalarımız dahil çok değerli vatandaşlarımız görev yapmaktadır. Bunlar sadece Türkiye'nin değil, aynı zamanda Houston ve ABD'nin de beyin gücüdür. Her alanda yüz akı çalışmalar yapan vatandaşlarımızla gurur duyuyoruz. Bu hem Türkiye hem Houston içi büyük bir şanstır."

Konsolosluk sayısı 260'a ulaşacak

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu açılış töreninde, Houston yerel yetkililerinin de dahil olduğu davetli grubuna hitabında, Türkiye'nin, bu sene açacağı iki başkonsolosluk binasıyla beraber dünyada 260 temsilciliğe ulaşacağı bilgisini paylaştı.

Bakan Çavuşoğlu, "Yurt dışında yaşayan vatandaşlarımıza, soydaşlarımıza en kaliteli hizmeti en etkin şekilde verebilmek bizim önceliğimizdir. Bugün açılışını yapacağımız bu kançılarya binamız Houston bölgesine yaşayan 30 bin civarında vatandaşımıza büyük bir mutluluk içinde en güzel hizmeti verecektir. Bugün yeni hizmet binamızın açılışını yapıyoruz ama Houston'daki başkonsolosluğumuz 1985'ten bu yana açık." diye konuştu.

Çavuşoğlu, Türkiye'nin yeni temsilcilikler açarak sadece diplomatik ağını genişletmediğini, aynı zamanda altyapısını güçlendirerek, yapay zeka dahil, yeni teknolojileri de uygulamaya koyduklarını ifade etti.

Türk basketbolcu Alperen Şengün ve Houston yetkililerine özel teşekkür

Houston Başkonsolosluğunun yeni hizmet binasının açılışı için destek veren ABD Dışişleri Bakanlığına ve özellikle, Houston'daki yerel makamların yöneticilerine teşekkürlerini sunan Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, yerel yetkililerle birlikte salonda hazır bulunan Houston Rockets'lı Türk basketbolcu Alperen Şengün'ün başarısına da atıfta bulundu.

Bakan Çavuşoğlu Şengün'le ilgili, "Sporu da ihmal etmememiz gerekiyor. Bu noktada milli basketçimiz gururumuz Alperen Şengün'ü anmazsam olmaz. Alperen sayesinde Houston Rockets Türkiye'de de çok popüler bir takım haline geldi. Şimdiden rekor üstüne rekor kırarak Rockets tarihine geçen Alperen kardeşimi canıgönülden tebrik ediyorum." ifadelerini kullandı.

Çavuşoğlu, açılışa katılan Türk vatandaşlara da "Burası sizin eviniz. Kapılarımız her zaman sonuna kadar size açık. Sizlerin emrinde ve hizmetinizdeyiz." dedi.