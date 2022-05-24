Çavuşoğlu, Türkiye-Filistin Ortak Komitesi 2'nci Toplantısına katıldı - Haberler

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Çavuşoğlu, Türkiye-Filistin Ortak Komitesi 2'nci Toplantısına katıldı

Demirören Haber Ajansı - Güncel
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Filistin ziyareti kapsamında Ramallah'ta bulunan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Filistin Dışişleri Bakanı Riyad Malki ile Türkiye-Filistin Ortak Komitesi II. Toplantısına katıldı.

Filistin ziyareti kapsamında Ramallah'ta bulunan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Filistin Dışişleri Bakanı Riyad Malki ile Türkiye-Filistin Ortak Komitesi II. Toplantısına katıldı.


Demirören Haber Ajansı / Güncel

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