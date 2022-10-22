Çavuşoğlu: Türkiye, dünya siyaset sahnesinin en önemli aktörleri arasında (3)

BAKAN ÇAVUŞOĞLU, ÖĞRENCİLERLE BULUŞTU

'Şehir Buluşmaları' programı kapsamında Mersin'e gelen Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Mersin Üniversitesi'nde 'Gişimci ve insanı Türk Dış Politikası Buluşması' kapsamında öğrencilerle buluştu.

Vali Ali Hamza Pehlivan, Rektör Prof. Dr. Ahmet Çamsarı'nın da hazır bulunduğu programda konuşan Bakan Çavuşoğlu, toplumun dış politikaya katkısını önemsediklerini belirterek, "Artık dünyada çok katmanlı bir dış politika var. Çok katmanlı olunca, çok aktörlü olması gerekiyor. Tek başına dışişleri bakanı, ilgili diğer bakanlarımız ve bakanlıklarımızın, kariyer diplomatlarımızın üstesinde geleceği bir alan olmaktan çıktı. O yüzden toplumun her kesiminin dış politikaya katkısına çok önem veriyoruz. Bugün kendinizi hiçbir zaman küçümsemeyin. İnternette bile Türkiye ile ilgili tartışmalarda, sosyal medyada yorum yapan, Türkiye'yi güzel bir şekilde anlatan herkesin diplomasimize aslında bir faydası var. Modern diploması anlayışında herkes bir aktördür, herkesin dış politikaya katkısı vardır. Özellikle gençlerin rolünü biz önemsiyoruz. Çünkü dünya çok hızlı değişiyor. Gerçekten yakalamak çok güç. Yani izleyip, analizini yapmak bile çok güç. Dış politika analizinde yapay zekadan faydalanıyoruz. Dolayısıyla gerçekten gençler bir ülkenin itici gücüdür, o yüzden kendinizi küçümsemeyin. Biz ikili ve çok taraflı diplomasi diye ikiye ayırıyoruz ama son dönem temaslarımıza baktığımız zaman çok taraflı diploması yoğunluk kazandı. Aslında bunun bir sebebi şu. Bugün etkin çok taraflılığa inanıyoruz ve buna da ihtiyacımız var. O kadar çok sorun, o kadar çok sorun var ki bir ülke ne kadar aktif olursa olsun bu sorunların üstesinden gelebilmek için çok taraflı platformlarda işbirliği gerekiyor" dedi.