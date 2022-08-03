Bakan Çavuşoğlu, Katar ve Yeni Zelanda Dışişleri Bakanlarıyla görüştü

KAMBOÇYA, (DHA)- Kamboçya'da bulunan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Katar Dışişleri Bakanı Şeyh Muhammed bin Abdurrahman bin Jassim Al Thani ve Yeni Zelanda Dışişleri Bakanı Nanaia Mahuta ile görüştü.

Türkiye-ASEAN Dördüncü Sektörel Diyalog Ortaklığı Toplantısı'na katılmak üzere Kamboçya'nın başkenti Punom Pen'e gelen Bakan Çavuşoğlu, Katar Dışişleri Bakanı Şeyh Muhammed bin Abdurrahman bin Jassim Al Thani ile görüştü. Sosyal medya hesabından görüşmeye ilişkin açıklamada bulunan Çavuşoğlu, 'Değerli kardeşim, Katar Dışişleri Bakanı Şeyh Muhammed ile ikili ilişkilerimizi, küresel ve bölgesel meseleleri etraflıca ele aldık' ifadelerini kullandı.

Bakan Çavuşoğlu ayrıca Yeni Zelanda Dışişleri Bakanı Nanaia Mahuta ile de görüştü. Yeni Zelandalı mevkidaşıyla ilgili görüşmesine ilişkin ise 'Yeni Zelanda Dışişleri Bakanıyla nefret suçları ve ırkçılıkla mücadeledeki işbirliğimizi, Ukrayna ve Güney Doğu Asya'daki gelişmeleri ele aldık' dedi.