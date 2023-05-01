ÇAVUŞOĞLU 'TOPLAMDA 2061 KİŞİYİ SUDAN'DAN ÜLKEMİZE GETİRDİK'

Çavuşoğlu Her konuda olduğu gibi Kılıçdaroğlu, boş sloganları atıyor (2)

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Antalya'da Dr. Gönül Peçen- Dr. Ahmet Peçen 112 Sağlık Hizmetleri İstasyonu ve ambulans helikopter iniş alanı açılışına katıldı. Çavuşoğlu burada yaptığı açıklamada, Sudan'daki tahliye süreciyle ilgili son durumu paylaştı. Sağlık yatırımları ve bu kapsamda yurtdışından da tedavi amaçlı Türkiye'ye uçak ambulanslarla yapılan tahliyeleri anlatan Bakan Çavuşoğlu, 'Sonuçta her yerde olursa olsun vatandaşını yalnız bırakmayan bir devlet, gerçek anlamda büyük ve sosyal devlet olur. İşte en son Sudan'da bir karmaşa oldu, Sudan'daki vatandaşlarımızı da burnu kanamadan ülkemize getirmek için gece gündüz bakanlığımızdaki arkadaşlarımız, Sudan'daki büyükelçiliğimiz ve oradaki diğer kurumlardan arkadaşlarımızla birlikte Türk Hava Yolları, Milli Savunma Bakanlığımızla seferber olduk, oradaki vatandaşlarımızı getirdik. Tabi vatandaşlarımızın içinde bir-iki tane kurşun değen vatandaşımız da vardı. Ambulanslar hemen havalimanında bekliyordu, oradaki ilk tedavilerinde ciddi bir durumun olmadığını çok şükür hekimlerimiz, sağlık uzmanlarımızdan öğrenmiş olduk. Ama önemli olan vatandaşımızı da bu şekilde karşılamak. Sudan'da şu anda gelmek isteyen vatandaşlarımızın büyük bir bölümünü getirdik. Daha doğrusu şu ana kadar gelmek isteyenlerin hepsini getirdik. 1763 vatandaşımızı ve yine 298 başka ülkelerin, 22 ülkenin vatandaşını da Sudan'dan tahliye ettik. Bizden yardım isteyen herkese burada da yardım elimizi uzattık. Toplamda 2 bin 61 kişiyi gerek Sudan gerekse Suudi Arabistan ya da Mısır üzerinden Türkiye'mize getirdik. 22 ülke vatandaşlarını da kendi ülkelerine İstanbul'dan göndermiş olduk. Suudi Arabistan, Sudan, Mısır ve Etiyopya'ya bu destekleri için çok teşekkür ediyorum' dedi.

'AFRİKA'DA BİRÇOK YERDE HASTANEMİZ VAR'

Sudan'da bir hastane olduğunu dile getiren Bakan Çavuşoğlu, 'Afrika'da birçok yerde hastanemiz var. Somali'de 2 tane hastanemiz var, bunları Sağlık Bakanlığı'mız bizim doktorlarımız, hemşirelerimiz ve ebelerimiz işletiyor. ve Nyala'da eğitim ve araştırma Hastanesi'nde görev yapan arkadaşlarımız da bu zor şartlar altında görevlerini sürdürdüler. Aileleri biraz burada panikledi ve biz onlara orada bir tehlikenin olmadığını da söyledik. Şimdi bir personel değişimi konusunda Sağlık Bakanlığımızla çalışıyoruz. Uçakla yeni personelimizi götürüp, oradaki personelimiz tabi ister istemez kolay değil böyle bir süreçte, insan psikolojik olarak da yıpranır. Oradaki kardeşlerimizi de Türkiye'ye getirmiş olacağız. İşte biz böyle bir büyük devletiz. Pandemi zamanında da aşağı yukarı 165 ülkeden 100 bin vatandaşımızı başka ülkelerin vatandaşlarını ülkemize tahliye ettik. Ukrayna savaşında 18 bin kişiyi tahliye ettik, yine Afganistan'dan binlerce kişiyi, yine Libya ve diğer bölgelerden de Yemen dahil binlerce kişiyi, vatandaşımızı getirdik. Aşağı yukarı 130 binden fazla vatandaşımızı bu şekilde tahliye ettik ve vatandaşımızın her zaman yanındayız' diye konuştu. (DHA)