Çavuşoğlu: "Tarafların Türkiye'ye duyduğu güvenin sorumluluğunun bilincindeyiz" - Haberler

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Çavuşoğlu: "Tarafların Türkiye'ye duyduğu güvenin sorumluluğunun bilincindeyiz"

AA - Behlül Çetinkaya - Güncel
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Çavuşoğlu:

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Rusya ve Ukrayna müzakere heyetlerinin Türkiye'de bir araya geleceğini belirterek, "Tarafların Türkiye'ye duyduğu güvenin sorumluluğunun bilincindeyiz.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Rusya ve Ukrayna müzakere heyetlerinin Türkiye'de bir araya geleceğini belirterek, "Tarafların Türkiye'ye duyduğu güvenin sorumluluğunun bilincindeyiz." değerlendirmesinde bulundu.

Çavuşoğlu Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın girişimleri neticesinde, Rusya ve Ukrayna müzakere heyetleri Türkiye'de bir araya gelecekler. Tarafların Türkiye'ye duyduğu güvenin sorumluluğunun bilincindeyiz. Toplantıların kalıcı ateşkesle sonuçlanarak barışa vesile olmasını ümit ediyoruz." ifadelerini kullandı.

AA / Behlül Çetinkaya - Güncel

Müzakere, Türkiye, Ukrayna, Rusya, Güncel, Haberler

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