Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Süryani toplumunun temsilcileriyle görüştü
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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Türkiye ve ABD'deki Süryani toplumunun temsilcileriyle bir araya geldi.
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Türkiye ve ABD'deki Süryani toplumunun temsilcileriyle bir araya geldi.
Bakan Çavuşoğlu, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Ülkemizdeki ve ABD'deki Süryani toplumunun temsilcileri vatandaşlarımızla bir araya geldik." ifadesini kullandı.
Kaynak: AA / Fuat Kabakcı - Güncel