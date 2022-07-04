Çavuşoğlu: "Güney Kafkasya'da kalıcı bir istikrar için hep birlikte adımlar atmamız lazım"
AA - Güncel
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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun soruları cevaplaması Avusturya Dışişleri Bakanı Alexander Schallenberg'in soruları cevaplaması ANKARA - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Avusturya Dışişleri Bakanı Alexander Schallenberg ve İçişleri Bakanı Gerhard Karner...
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun soruları cevaplaması
Avusturya Dışişleri Bakanı Alexander Schallenberg'in soruları cevaplaması ANKARA - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Avusturya Dışişleri Bakanı Alexander Schallenberg ve İçişleri Bakanı Gerhard Karner ile ortak basın toplantısı düzenledi. (3)
AA / Güncel