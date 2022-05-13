ÇAVUŞOĞLU: SOMUT ADIMLARI GÖRMEK İSTİYORUZ

İSTANBUL DHA- DIŞİŞLERİ Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Kongo Demokratik Cumhuriyeti Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Christophe Lutundula Apala ile bir araya geldi.

Basın toplantısında Fransa'nın başkenti Paris'te bulunan Türkiye Başkonsolosluğu'na el yapımı bomba (EYP) ile yapılan saldırı hakkında konuşan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, konsolosluğun korunması sorumluluğunun Fransa'da olduğunu hatırlatarak "Son zamanlarda bir taraftan İslam karşıtlığı içeren saldırılar, diğer taraftan PKK destekçilerinin de değişik Avrupa ülkelerinde saldırılarının arttığını görüyoruz. 8 Mayıs'ta, 23 Nisan etkinliklerini kutlayan öğrencilerimize, gençlerimize yönelik Basel'de saldırı olmuştu. Önceki gece Paris başkonsolosluğumuza 4 kişilik bir grubun patlayıcı maddelerle saldırısı oldu. Konsolosluk binamızın camında çatlak var, duvarında da hasar var. Misyonların korunmasının sorumluluğu Viyana Sözleşmesi'ne göre ev sahibi ülkededir. Fransa'nın öncelikle bu saldırıyı gerçekleştirenlerin bir an önce ele geçirilmesi ve yargı önünde hesap vermesi için gerekeni yapması gerekiyor. Bu anlamda Macron'un danışmanı da büyükelçimizi aradı, Paris belediye başkanı bir dayanışma mesajı yayınladı. Bunları önemsiyoruz ama somut adımları da görmek istiyoruz .Özellikle bu tür saldırıların tekrarlanmaması için geçmişte olduğu gibi PKK iltisaklı kişiler hakkında gerekli işlemlerin yapılması gerekiyor. Mal varlıklarının dondurulması ve PKK'ya açıkça destek verenlerle ilgili yasal işlemlerin yapılması gerekiyor. Bu anlamda Fransa'nın geçmişte bazı adımları oldu ama yetersiz olduğunu da görüyoruz" diye konuştu

Demirören Haber Ajansı / Güncel