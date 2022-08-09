Çavuşoğlu - Slovenya Cumhurbaşkanı Borut Pahor görüşmesi
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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun Pahor'u karşılaması Fotoğraf çekimi Görüşmeden görüntüler ANKARA - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, 13. Büyükelçiler Konferansı' na katılan Slovenya Cumhurbaşkanı Borut Pahor ile bir araya geldi.
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun Pahor'u karşılaması
Fotoğraf çekimi
Görüşmeden görüntüler ANKARA - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, 13. Büyükelçiler Konferansı' na katılan Slovenya Cumhurbaşkanı Borut Pahor ile bir araya geldi.
AA / Güncel