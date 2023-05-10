Çavuşoğlu, Rus mevkidaşıyla görüştü

Rusya, İran, Suriye ve Türkiye Dışişleri Bakanları Dörtlü Toplantısı kapsamında Rusya'nın başkenti Moskova'da bulunan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Rus mevkidaşı Sergey Lavrov ile bir araya geldi.