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Çavuşoğlu, Rus mevkidaşıyla görüştü

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Rusya, İran, Suriye ve Türkiye Dışişleri Bakanları Dörtlü Toplantısı kapsamında Rusya'nın başkenti Moskova'da bulunan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Rus mevkidaşı Sergey Lavrov ile bir araya geldi.

Çavuşoğlu, Rus mevkidaşıyla görüştü

RUSYA, (DHA)- Rusya, İran, Suriye ve Türkiye Dışişleri Bakanları Dörtlü Toplantısı kapsamında Rusya'nın başkenti Moskova'da bulunan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Rus mevkidaşı Sergey Lavrov ile bir araya geldi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Moskova Rusya İran Güncel Haberler

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