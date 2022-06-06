Çavuşoğlu: "Orta Asya ve Kafkasya'nın istikrar ve refahına katkı sağlamak bizim dış politikamızın temeli" Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun gelişi Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun konuşması -Hediye takdimi ANKARA - Türkiye'nin Dost ve Kardeş Ülkelerle Diplomatik İlişkilerinin Kuruluşunun 30. Yılı Resepsiyonu dolayısıyla Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu konuşma yaptı. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun gelişi Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun konuşması -Hediye takdimi ANKARA - Türkiye'nin Dost ve Kardeş Ülkelerle Diplomatik İlişkilerinin Kuruluşunun 30. Yılı Resepsiyonu dolayısıyla Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu konuşma yaptı. AA / Ferhat Barulay - Güncel Mevlüt Çavuşoğlu DOST Partisi Türkiye Güncel Haberler

Haberler ›› Güncel ›› Çavuşoğlu: 'Orta Asya ve Kafkasya'nın istikrar ve refahına katkı sağlamak bizim dış politikamızın temeli' - Haberler

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