Çavuşoğlu: "Orta Asya ve Kafkasya'nın istikrar ve refahına katkı sağlamak bizim dış politikamızın temeli" - Haberler

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Çavuşoğlu: "Orta Asya ve Kafkasya'nın istikrar ve refahına katkı sağlamak bizim dış politikamızın temeli"

AA - Ferhat Barulay - Güncel
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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun gelişi Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun konuşması -Hediye takdimi ANKARA - Türkiye'nin Dost ve Kardeş Ülkelerle Diplomatik İlişkilerinin Kuruluşunun 30. Yılı Resepsiyonu dolayısıyla Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu konuşma yaptı.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun gelişi

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun konuşması

-Hediye takdimi ANKARA - Türkiye'nin Dost ve Kardeş Ülkelerle Diplomatik İlişkilerinin Kuruluşunun 30. Yılı Resepsiyonu dolayısıyla Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu konuşma yaptı.

AA / Ferhat Barulay - Güncel

Mevlüt Çavuşoğlu DOST Partisi Türkiye Güncel Haberler

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