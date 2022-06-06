Çavuşoğlu: "Orta Asya ve Kafkasya'nın istikrar ve refahına katkı sağlamak bizim dış politikamızın temeli" - Haberler

Çavuşoğlu: "Orta Asya ve Kafkasya'nın istikrar ve refahına katkı sağlamak bizim dış politikamızın temeli"
AA - Ferhat Barulay - Güncel
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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun gelişi Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun konuşması -Hediye takdimi ANKARA - Türkiye'nin Dost ve Kardeş Ülkelerle Diplomatik İlişkilerinin Kuruluşunun 30. Yılı Resepsiyonu dolayısıyla Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu konuşma yaptı.
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun gelişi
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun konuşması
-Hediye takdimi ANKARA - Türkiye'nin Dost ve Kardeş Ülkelerle Diplomatik İlişkilerinin Kuruluşunun 30. Yılı Resepsiyonu dolayısıyla Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu konuşma yaptı.
AA / Ferhat Barulay - Güncel