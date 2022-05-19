Çavuşoğlu, New York'ta bir dizi üst düzey görüşmeler gerçekleştirdi - Haberler

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Çavuşoğlu, New York'ta bir dizi üst düzey görüşmeler gerçekleştirdi

Demirören Haber Ajansı - Güncel
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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ABD resmi ziyareti kapsamında New York kentinde bir dizi üst düzey görüşmeler gerçekleştirdi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ABD resmi ziyareti kapsamında New York kentinde bir dizi üst düzey görüşmeler gerçekleştirdi.

Bakan Çavuşoğlu, İçişlerinden sorumlu Avrupa Birliği Komiseri Ylva Johansson, Kenya Dışişleri Bakanı Raychelle Omamo, Lübnan Dışişleri Bakanı Abdallah Bouhabib, Kanada Dışişleri Bakanı Melanie Joly, Dünya Gıda Programı İcra Direktörü David Beasley ve Pakistan Dışişleri Bakanı Bilawal Bhutto Zardari ile görüştü.


Demirören Haber Ajansı / Güncel

Dünya, Güncel, Haberler

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