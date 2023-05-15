ÇAVUŞOĞLU'NDAN YURT DIŞI OYLARLA İLGİLİ AÇIKLAMA

Dışişleri Bakanı ve AK Parti Antalya Milletvekili Mevlüt Çavuşoğlu, seçim sonuçlarını Antalya il binasında parti teşkilatıyla birlikte takip etti. İl binası önünden toplanan kalabalığa seçim sonuçlarıyla ilgili açıklama yapan Çavuşoğlu, 'Cumhurbaşkanı seçim sonuçları aşağı yukarı yüzde 90 sayıldı. Yurtdışı kullanılan oyların yaklaşık yüzde 20'si sayıldı. Biz de takip ediyoruz sonuçları. Yüzde 80'i sayılmadı. Tam da kritik bir noktada. O oylar ne kadar etkileyecek inşallah göreceğiz. Dolasıyla sayım devam ediyor" diye konuştu.

Bakan Çavuşoğlu, milletvekili oy sayımının cumhurbaşkanlığı oy sayımından sonra başladığını da belirterek, seçimin sürdüğünü söyledi. (DHA)