Çavuşoğlu'ndan Kuzey Makedonya'da üst düzey temaslar
Demirören Haber Ajansı - Güncel
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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Balkanlar ziyareti kapsamında geldiği Kuzey Makedonya'nın Ohri kentinde AP milletvekili ve Avrupa Liberalleri Eşbaşkanı İlhan Küçük ve Avusturya Dışişleri Bakanı Alexander Schallenberg ile ikili görüşmeler gerçekleştirdi.
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Balkanlar ziyareti kapsamında geldiği Kuzey Makedonya'nın Ohri kentinde AP milletvekili ve Avrupa Liberalleri Eşbaşkanı İlhan Küçük ve Avusturya Dışişleri Bakanı Alexander Schallenberg ile ikili görüşmeler gerçekleştirdi. Bakan Çavuşoğlu, Karadağ Başbakan yardımcısı ve Sermaye Yatırımları Bakanı Ervin ibrahimoviç ile ayrıca görüştü.
Demirören Haber Ajansı / Güncel