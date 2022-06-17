Çavuşoğlu'ndan Kuzey Makedonya'da üst düzey temaslar - Haberler

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Çavuşoğlu'ndan Kuzey Makedonya'da üst düzey temaslar

Demirören Haber Ajansı - Güncel
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Çavuşoğlu'ndan Kuzey Makedonya'da üst düzey temaslar

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Balkanlar ziyareti kapsamında geldiği Kuzey Makedonya'nın Ohri kentinde AP milletvekili ve Avrupa Liberalleri Eşbaşkanı İlhan Küçük ve Avusturya Dışişleri Bakanı Alexander Schallenberg ile ikili görüşmeler gerçekleştirdi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Balkanlar ziyareti kapsamında geldiği Kuzey Makedonya'nın Ohri kentinde AP milletvekili ve Avrupa Liberalleri Eşbaşkanı İlhan Küçük ve Avusturya Dışişleri Bakanı Alexander Schallenberg ile ikili görüşmeler gerçekleştirdi. Bakan Çavuşoğlu, Karadağ Başbakan yardımcısı ve Sermaye Yatırımları Bakanı Ervin ibrahimoviç ile ayrıca görüştü.

Demirören Haber Ajansı / Güncel

Mevlüt Çavuşoğlu Milletvekili Balkanlar Makedonya Güncel Haberler

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