Çavuşoğlu: "(NATO'da) Müttefik olacak bir ülkenin YPG/PKK'ya destek vermemesi gerekiyor"
AA - Ömer Sercan Karkuş - Güncel
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Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'nun açıklaması BERLİN - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu: "(NATO'da) Müttefik olacak bir ülkenin YPG/PKK'ya destek vermemesi gerekiyor"
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'nun açıklaması BERLİN - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu: "(NATO'da) Müttefik olacak bir ülkenin YPG/ Pkk'ya destek vermemesi gerekiyor"
AA / Ömer Sercan Karkuş - Güncel