Çavuşoğlu: &quot;(NATO'da) Müttefik olacak bir ülkenin YPG/PKK'ya destek vermemesi gerekiyor&quot; - Haberler

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Çavuşoğlu: "(NATO'da) Müttefik olacak bir ülkenin YPG/PKK'ya destek vermemesi gerekiyor"

AA - Ömer Sercan Karkuş - Güncel
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Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'nun açıklaması BERLİN - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu: "(NATO'da) Müttefik olacak bir ülkenin YPG/PKK'ya destek vermemesi gerekiyor"

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'nun açıklaması BERLİN - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu: "(NATO'da) Müttefik olacak bir ülkenin YPG/ Pkk'ya destek vermemesi gerekiyor"

AA / Ömer Sercan Karkuş - Güncel

Mevlüt Çavuşoğlu, PKK, YPG, Güncel, Haberler

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