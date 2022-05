Çavuşoğlu: Müttefik olacak bir ülkenin YPG/PKK'ya destek vermemesi gerekiyor - Haberler

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun iki günlük NATO Dışişleri Bakanları Gayrı Resmi Toplantısı sebebiyle Almanya'nın başkenti Berlin'de basın mensuplarına kısa açıklama yaptı. Çavuşoğlu, İsveç ve Finlandiya Dışişleri Bakanlarıyla yakın temas halinde olduklarını belirterek iki ülkenin açık bir şekilde PKK/ Ypg terör örgütlerini desteklediğini belirtti. Çavuşoğlu "Müttefik olacak bir ülke, açıkça PKK/YGP'ye, her gün bize saldıran, askerimizi, polisimizi ve sivillerimizi şehit eden bir terör örgütüne destek vermemesi gerekiyor" ifadelerini kullandı.

Bu akşam toplantı ve çalışma yemeği marjında her iki bakanla görüşeceğini ifade eden Çavuşoğlu, "NATO üyeliği meselesi başka bir konu. Burada özellikle Türkiye'nin tutumunun sebebi gayet açık ve net. NATO biliyorsunuz bir birlik değil ya da uluslararası bir örgüt değil. NATO ismi üstünde bir müttefiklik. Bu neyi gerektirir? Sadece bir güvenlik meselesi değil omuz omuza dayanışma gerektirir. Her alanda özellikle güvenlik konusunda bir tehdit olduğu zaman. Burada maalesef bu bahsettiğiniz ülkeler, PKK/YPG'lere çok açık destek veriyor. Bu da halkımızın hissiyatını olumsuz yönde etkiliyor, gözümüzün önünde ve tüm uyarılarımıza rağmen. Dolayısıyla müttefik olacak bir ülke, açıkça PKK/YGP'ye, her gün bize saldıran, askerimizi, polisimizi ve sivillerimizi şehit eden bir terör örgütüne destek vermemesi gerekiyor. Ayrıca PKK ile mücadelemizden dolayı bize yönelik kısıtlamalar getirdiler" dedi.

Demirören Haber Ajansı / Güncel