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Çavuşoğlu, Moskova'da düzenlenecek 4'lü toplantı kapsamında Rusya'yı ziyaret edecek

Çavuşoğlu, Moskova'da düzenlenecek 4'lü toplantı kapsamında Rusya'yı ziyaret edecek

Güncel Haberler

Türkiye, Rusya, İran ve Esed rejimi arasında yarın Moskova'da düzenlenecek 4'lü toplantıda, rejim ile ilişkilerin normalleşmesi hakkında görüş alışverişinde bulunulacağı bildirildi.

Türkiye, Rusya, İran ve Esed rejimi arasında yarın Moskova'da düzenlenecek 4'lü toplantıda, rejim ile ilişkilerin normalleşmesi hakkında görüş alışverişinde bulunulacağı bildirildi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Çavuşoğlu'nun 4'lü toplantıya katılmak üzere bugün ve yarın Rusya'yı ziyaret edeceği duyuruldu.

Açıklamada, söz konusu toplantıda, ilişkilerin normalleştirilmesi hakkında görüş alışverişinde bulunulmasının ve terörle mücadele, siyasi süreç, sığınmacıların gönüllü, güvenli ve onurlu dönüşleri de dahil olmak üzere insani konuların ele alınmasının planlandığı belirtildi.

Bakan Çavuşoğlu'nun toplantı kapsamında ikili görüşmeler yapması da öngörülüyor.

Kaynak: AA / Salih Okuroğlu - Güncel

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