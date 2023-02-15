Çavuşoğlu, Malezya Başbakanı, Dışişleri Bakanı ve AB Yüksek Temsilcisi ile telefonda görüştü

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Malezya Başbakanı Enver İbrahim ve Malezya Dışişleri Bakanı Zambry Abdul Kadir ve Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell ile telefon görüşmeleri yaptı.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Malezya Başbakanı Enver İbrahim ve Malezya Dışişleri Bakanı Zambry Abdul Kadir ve Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell ile telefon görüşmeleri yaptı.

Bakanlıktan yapılan bilgilendirmeye göre, Çavuşoğlu, Türkiye'de meydana gelen depremler dolayısıyla yabancı devlet adamlarıyla telefon görüşmeleri yapmayı sürdürüyor.

Çavuşoğlu, Enver İbrahim, Zambry Abdul Kadir ve Josep Borrell ile telefonda görüştü.

Borrell ile görüşmede, Türkiye'de meydana gelen depremden etkilenen bölgelerdeki durum ve yardımlar ele alındı.