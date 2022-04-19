Çavuşoğlu: "Macaristan'la ilişkilerimiz çok önemli bir noktaya geldi" - Haberler

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Çavuşoğlu: "Macaristan'la ilişkilerimiz çok önemli bir noktaya geldi"

AA - Baha Kalmurat - Güncel
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Macaristan'ın Ankara Büyükelçiliğinin yeni binasının temel atma töreni Macaristan Dışişleri ve Dış Ticaret Bakanı Peter Szijjarto'nun konuşması Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun konuşması ANKARA - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile Macaristan Dışişleri ve Dış Ticaret Bakanı Peter...

ANKARA (AA) - Macaristan'ın Ankara Büyükelçiliğinin yeni binasının temel atma töreni

Macaristan Dışişleri ve Dış Ticaret Bakanı Peter Szijjarto'nun konuşması

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun konuşması ANKARA - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile Macaristan Dışişleri ve Dış Ticaret Bakanı Peter Szijjarto, Macaristan'ın Ankara Büyükelçiliğinin yeni binasının temel atma törenine katıldı.

AA / Baha Kalmurat - Güncel

Mevlüt Çavuşoğlu, Macaristan, Ticaret, Ankara, Güncel, Haberler

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