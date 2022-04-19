Çavuşoğlu: "Macaristan'la ilişkilerimiz çok önemli bir noktaya geldi"
AA - Baha Kalmurat - Güncel
- Güncelleme:
- Güncelleme:
Macaristan'ın Ankara Büyükelçiliğinin yeni binasının temel atma töreni Macaristan Dışişleri ve Dış Ticaret Bakanı Peter Szijjarto'nun konuşması Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun konuşması ANKARA - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile Macaristan Dışişleri ve Dış Ticaret Bakanı Peter...
ANKARA (AA) - Macaristan'ın Ankara Büyükelçiliğinin yeni binasının temel atma töreni
Macaristan Dışişleri ve Dış Ticaret Bakanı Peter Szijjarto'nun konuşması
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun konuşması ANKARA - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile Macaristan Dışişleri ve Dış Ticaret Bakanı Peter Szijjarto, Macaristan'ın Ankara Büyükelçiliğinin yeni binasının temel atma törenine katıldı.
AA / Baha Kalmurat - Güncel