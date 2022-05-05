Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'nun Liberya Dışişleri Bakanı Dee-Maxwell Saah Kemayah ile görüşmesi ANKARA - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu,? Liberya Dışişleri Bakanı Dee-Maxwell Saah Kemayah ile bir araya geldi.

AA / Güncel