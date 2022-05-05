Çavuşoğlu,? Liberya Dışişleri Bakanı Dee-Maxwell Saah Kemayah ile bir araya geldi
AA - Güncel
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Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'nun Liberya Dışişleri Bakanı Dee-Maxwell Saah Kemayah ile görüşmesi ANKARA - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu,? Liberya Dışişleri Bakanı Dee-Maxwell Saah Kemayah ile bir araya geldi.
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'nun Liberya Dışişleri Bakanı Dee-Maxwell Saah Kemayah ile görüşmesi ANKARA - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu,? Liberya Dışişleri Bakanı Dee-Maxwell Saah Kemayah ile bir araya geldi.
AA / Güncel