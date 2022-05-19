Çavuşoğlu, "Küresel Gıda Güvenliği Eylem Çağrısı" toplantısında konuştu
Demirören Haber Ajansı - Güncel
- Güncelleme:
- Güncelleme:
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ABD Dışişleri Bakanı Blinken'in ev sahipliğinde düzenlenen bakanlar düzeyindeki "Küresel Gıda Güvenliği Eylem Çağrısı" toplantısında konuştu.
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ABD Dışişleri Bakanı Blinken'in ev sahipliğinde düzenlenen bakanlar düzeyindeki "Küresel Gıda Güvenliği Eylem Çağrısı" toplantısında konuştu.
Demirören Haber Ajansı / Güncel