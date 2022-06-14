Çavuşoğlu: "Bugün dünyanın gözünde Türkiye akıllı güçtür" - Haberler

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Çavuşoğlu: "Bugün dünyanın gözünde Türkiye akıllı güçtür"

AA - Ömer Yasin Ergin - Güncel
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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun konuşması BİNGÖL - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Bingöl İş insanları, STK, Kurum ve Kuruluşları Temsilcileriyle Buluşma" programına katıldı.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun konuşması

BİNGÖL - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Bingöl İş insanları, STK, Kurum ve Kuruluşları Temsilcileriyle Buluşma" programına katıldı. (3)

AA / Ömer Yasin Ergin - Güncel

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