Çavuşoğlu: "Bugün dünyanın gözünde Türkiye akıllı güçtür" Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun konuşması BİNGÖL - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Bingöl İş insanları, STK, Kurum ve Kuruluşları Temsilcileriyle Buluşma" programına katıldı. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun konuşması BİNGÖL - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Bingöl İş insanları, STK, Kurum ve Kuruluşları Temsilcileriyle Buluşma" programına katıldı. (3) AA / Ömer Yasin Ergin - Güncel Güncel Haberler

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