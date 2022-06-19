Çavuşoğlu, Kosova Dışişleri Bakanı Gervalla-Schwarz ile görüştü
Demirören Haber Ajansı - Güncel
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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, resmi temaslarda bulunmak üzere geldiği Kosova'da Dışişleri Bakanı Donika Gervalla-Schwarz ile ikili ve heyetlerarası görüşme gerçekleştirdi.
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, resmi temaslarda bulunmak üzere geldiği Kosova'da Dışişleri Bakanı Donika Gervalla-Schwarz ile ikili ve heyetlerarası görüşme gerçekleştirdi.
Demirören Haber Ajansı / Güncel