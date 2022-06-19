Çavuşoğlu, Kosova Dışişleri Bakanı Gervalla-Schwarz ile görüştü Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, resmi temaslarda bulunmak üzere geldiği Kosova'da Dışişleri Bakanı Donika Gervalla-Schwarz ile ikili ve heyetlerarası görüşme gerçekleştirdi. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, resmi temaslarda bulunmak üzere geldiği Kosova'da Dışişleri Bakanı Donika Gervalla-Schwarz ile ikili ve heyetlerarası görüşme gerçekleştirdi. Demirören Haber Ajansı / Güncel Mevlüt Çavuşoğlu Kosova Dünya Güncel Haberler

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