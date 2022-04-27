Çavuşoğlu, Kolombiyalı mevkidaşı Ramirez ile görüştü - Haberler

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Çavuşoğlu, Kolombiyalı mevkidaşı Ramirez ile görüştü

Demirören Haber Ajansı - Güncel
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Çavuşoğlu, Kolombiyalı mevkidaşı Ramirez ile görüştüKOLOMBİYA, (DHA)- Resmi temasları kapsamında Kolombiya'da bulunan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Kolombiya Cumhurbaşkanı Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Marta Lucia Ramirez ile heyetlerarası görüşme gerçekleştirdi.

Çavuşoğlu, Kolombiyalı mevkidaşı Ramirez ile görüştü

KOLOMBİYA, (DHA)- Resmi temasları kapsamında Kolombiya'da bulunan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Kolombiya Cumhurbaşkanı Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Marta Lucia Ramirez ile heyetlerarası görüşme gerçekleştirdi.

Demirören Haber Ajansı / Güncel

Mevlüt Çavuşoğlu, fuat oktay, Kolombiya, DHA, Güncel, Haberler

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