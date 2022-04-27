Çavuşoğlu, Kolombiyalı mevkidaşı Ramirez ile görüştü

KOLOMBİYA, (DHA)- Resmi temasları kapsamında Kolombiya'da bulunan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Kolombiya Cumhurbaşkanı Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Marta Lucia Ramirez ile heyetlerarası görüşme gerçekleştirdi.

Demirören Haber Ajansı / Güncel