Çavuşoğlu, Kolombiyalı mevkidaşı Ramirez ile görüştü
Demirören Haber Ajansı - Güncel
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Çavuşoğlu, Kolombiyalı mevkidaşı Ramirez ile görüştüKOLOMBİYA, (DHA)- Resmi temasları kapsamında Kolombiya'da bulunan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Kolombiya Cumhurbaşkanı Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Marta Lucia Ramirez ile heyetlerarası görüşme gerçekleştirdi.
Çavuşoğlu, Kolombiyalı mevkidaşı Ramirez ile görüştü
KOLOMBİYA, (DHA)- Resmi temasları kapsamında Kolombiya'da bulunan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Kolombiya Cumhurbaşkanı Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Marta Lucia Ramirez ile heyetlerarası görüşme gerçekleştirdi.
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