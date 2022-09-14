Çavuşoğlu: "Kalıcı bir barış ve istikrar istiyorsak Ermenistan provokasyonlardan vazgeçmeli" Güncel Haberler Diplomasi muhabirleri ile buluşma programı Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun konuşması ANKARA - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Ankara'da diplomasi muhabirleri ile buluşma programında konuştu. Diplomasi muhabirleri ile buluşma programı Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun konuşması ANKARA - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Ankara'da diplomasi muhabirleri ile buluşma programında konuştu. (2) Kaynak: AA / Güncel Mevlüt Çavuşoğlu Ankara Güncel Haberler

Haberler ›› Güncel ›› Çavuşoğlu: 'Kalıcı bir barış ve istikrar istiyorsak Ermenistan provokasyonlardan vazgeçmeli' - Haberler

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