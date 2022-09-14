Çavuşoğlu: "Kalıcı bir barış ve istikrar istiyorsak Ermenistan provokasyonlardan vazgeçmeli"
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Diplomasi muhabirleri ile buluşma programı Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun konuşması ANKARA - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Ankara'da diplomasi muhabirleri ile buluşma programında konuştu.
Diplomasi muhabirleri ile buluşma programı
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun konuşması ANKARA - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Ankara'da diplomasi muhabirleri ile buluşma programında konuştu. (2)
Kaynak: AA / Güncel