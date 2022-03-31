Çavuşoğlu: '"(Ukrayna ve Rusya'nın) Türkiye'ye güvenmesi Türkiye'yi objektif ve dengeli, yapıcı barış isteyen bir ülke olarak görmeleridir" - Haberler

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Çavuşoğlu: '"(Ukrayna ve Rusya'nın) Türkiye'ye güvenmesi Türkiye'yi objektif ve dengeli, yapıcı barış isteyen bir ülke olarak görmeleridir"

AA - Behlül Çetinkaya - Güncel
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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun konuşması ANKARA - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, KKTC Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu ile Ankara'da ortak basın toplantısı düzenledi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun konuşması ANKARA - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, KKTC Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu ile Ankara'da ortak basın toplantısı düzenledi. (3)

Çavuşoğlu: ' (Ukrayna ve Rusya'nın) Türkiye'ye güvenmesi Türkiye'yi objektif ve dengeli, yapıcı barış isteyen bir ülke olarak görmeleridir

Çavuşoğlu: ' (Ukrayna ve Rusya'nın) Türkiye'ye güvenmesi Türkiye'yi objektif ve dengeli, yapıcı barış isteyen bir ülke olarak görmeleridir

Çavuşoğlu: ' (Ukrayna ve Rusya'nın) Türkiye'ye güvenmesi Türkiye'yi objektif ve dengeli, yapıcı barış isteyen bir ülke olarak görmeleridir

AA / Behlül Çetinkaya - Güncel

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