Çavuşoğlu: '"(Ukrayna ve Rusya'nın) Türkiye'ye güvenmesi Türkiye'yi objektif ve dengeli, yapıcı barış isteyen bir ülke olarak görmeleridir"
AA - Behlül Çetinkaya - Güncel
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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun konuşması ANKARA - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, KKTC Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu ile Ankara'da ortak basın toplantısı düzenledi.
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun konuşması ANKARA - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, KKTC Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu ile Ankara'da ortak basın toplantısı düzenledi. (3)