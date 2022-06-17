Çavuşoğlu, İzetbegoviç'in kabrini ziyaret etti ve Yüksek Temsilci Schmidt'le görüştü - Haberler

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Çavuşoğlu, İzetbegoviç'in kabrini ziyaret etti ve Yüksek Temsilci Schmidt'le görüştü

Demirören Haber Ajansı - Güncel
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Çavuşoğlu, İzetbegoviç'in kabrini ziyaret etti ve Yüksek Temsilci Schmidt'le görüştü

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Saraybosna'da Kovaçi Şehitliğinde rahmetli Cumhurbaşkanı Aliya İzetbegoviç'in kabrini ziyaret ettikten sonra tarihi Başçarşıda yürüyüş yaptı vatandaşlarla sohbet etti.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Saraybosna'da Kovaçi Şehitliğinde rahmetli Cumhurbaşkanı Aliya İzetbegoviç'in kabrini ziyaret ettikten sonra tarihi Başçarşıda yürüyüş yaptı vatandaşlarla sohbet etti.

Bakan Çavuşoğlu, daha sonra Yüksek Temsilci Christian Schmidt'le görüşme sonrasında kısa açıklamalarda bulundu.


Demirören Haber Ajansı / Güncel

Mevlüt Çavuşoğlu Saraybosna Dünya Güncel Haberler

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