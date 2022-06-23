Çavuşoğlu: "(İsraillilere yönelik terör tehdidi) Bu tür olayların ülkemizde yaşanmasına, ülkemiz içinde bu tür hesaplaşmalara, terör saldırılarına...
AA - Behlül Çetinkaya - Güncel
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Çavuşoğlu: "(İsraillilere yönelik terör tehdidi) Bu tür olayların ülkemizde yaşanmasına, ülkemiz içinde bu tür hesaplaşmalara, terör saldırılarına hiçbir şekilde izin vermeyiz"
Çavuşoğlu: "(İsraillilere yönelik terör tehdidi) Bu tür olayların ülkemizde yaşanmasına, ülkemiz içinde bu tür hesaplaşmalara, terör saldırılarına hiçbir şekilde izin vermeyiz"
AA / Behlül Çetinkaya - Güncel