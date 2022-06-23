Çavuşoğlu: "(İsraillilere yönelik terör tehdidi) Bu tür olayların ülkemizde yaşanmasına, ülkemiz içinde bu tür hesaplaşmalara, terör saldırılarına... Çavuşoğlu: "(İsraillilere yönelik terör tehdidi) Bu tür olayların ülkemizde yaşanmasına, ülkemiz içinde bu tür hesaplaşmalara, terör saldırılarına hiçbir şekilde izin vermeyiz" Çavuşoğlu: "(İsraillilere yönelik terör tehdidi) Bu tür olayların ülkemizde yaşanmasına, ülkemiz içinde bu tür hesaplaşmalara, terör saldırılarına hiçbir şekilde izin vermeyiz" AA / Behlül Çetinkaya - Güncel Güncel Haberler

Haberler ›› Güncel ›› Çavuşoğlu: '(İsraillilere yönelik terör tehdidi) Bu tür olayların ülkemizde yaşanmasına, ülkemiz içinde bu tür hesaplaşmalara, terör saldırılarına... - Haberler

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