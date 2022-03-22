Çavuşoğlu, İslam İşbirliği Teşkilatı toplantısına katılıyor - Haberler

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Çavuşoğlu, İslam İşbirliği Teşkilatı toplantısına katılıyor

İhlas Haber Ajansı - Güncel
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- Çavuşoğlu, İslam İşbirliği Teşkilatı toplantısına katılıyor Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İslam İşbirliği Teşkilatı 48'inci Dışişleri Bakanları Konseyi Toplantısı öncesi Pakistan Dışişleri Bakanı Şah Mahmud Kureyşi tarafından karşılandı.

- Çavuşoğlu, İslam İşbirliği Teşkilatı toplantısına katılıyor

İSLAMABAD - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İslam İşbirliği Teşkilatı 48'inci Dışişleri Bakanları Konseyi Toplantısı öncesi Pakistan Dışişleri Bakanı Şah Mahmud Kureyşi tarafından karşılandı.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Birleşik Arap Emirlikleri ziyaretinin ardından İslam İşbirliği Teşkilatı 48'inci Dışişleri Bakanları Konseyi Toplantısına katılmak üzere Pakistan'ın başkenti İslamabad'a geldi. Toplantı öncesi Pakistan Dışişleri Bakanı Şah Mahmud Kureyşi tarafından karşılanan Bakan Çavuşoğlu, mevkidaşıyla kısa sohbet etti.

Bakan Çavuşoğlu buradaki iki temasları kapsamında Türkmenistan Dışişleri Bakanı Raşid Meredov'la görüşme gerçekleştirdi.

Çavuşoğlu, İslam İşbirliği Teşkilatı toplantısına katılıyor

Çavuşoğlu, İslam İşbirliği Teşkilatı toplantısına katılıyor

Çavuşoğlu, İslam İşbirliği Teşkilatı toplantısına katılıyor

İhlas Haber Ajansı / Güncel

İslam İşbirliği Teşkilatı, Şah Mahmud Kureyşi, Mevlüt Çavuşoğlu, Pakistan, Politika, Güncel, Haberler

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