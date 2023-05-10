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Çavuşoğlu, İranlı mevkidaşı Abdullahian ile görüştü

Güncel Haberler

Rusya'nın başkenti Moskova'da bulunan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahian ile bir araya geldi.

Rusya'nın başkenti Moskova'da bulunan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahian ile bir araya geldi.

Görüşmeye dair sosyal medya hesabından açıklamada bulunan Bakan Çavuşoğlu, 'Moskova'da İran Dışişleri Bakanı kardeşim Hüseyin ile görüşmemizde Suriye, üst düzey ziyaretler, ekonomik ve enerji işbirliğimiz gündemimizdeydi' ifadelerini kullandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Mevlüt Çavuşoğlu Moskova Rusya İran Güncel Haberler

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