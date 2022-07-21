Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, IGAD İcra Sekreteri Gebeyehu ile görüştü - Haberler

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Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, IGAD İcra Sekreteri Gebeyehu ile görüştü

AA - Çağrı Korucu - Güncel
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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Hükümetler Arası Kalkınma Otoritesi (IGAD) İcra Sekreteri Dr. Workneh Gebeyehu ile bir araya geldi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Hükümetler Arası Kalkınma Otoritesi (IGAD) İcra Sekreteri Dr. Workneh Gebeyehu ile bir araya geldi.

Bakan Çavuşoğlu, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Gebeyehu ile Afrika Boynuzu'nu etkileyen ihtilaflar, kuraklık ve gıda güvenliği konularını ele aldıklarını kaydetti.

AA / Çağrı Korucu - Güncel

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