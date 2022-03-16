Çavuşoğlu: "Her iki tarafla da ilişkileri iyi olan bir ülke olarak (Rusya-Ukrayna arasında) dürüst bir arabuluculuk ve kolaylaştırıcı rolümüzü tüm... - Haberler

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Çavuşoğlu: "Her iki tarafla da ilişkileri iyi olan bir ülke olarak (Rusya-Ukrayna arasında) dürüst bir arabuluculuk ve kolaylaştırıcı rolümüzü tüm...

AA - Güncel
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Çavuşoğlu:

Çavuşoğlu: "Her iki tarafla da ilişkileri iyi olan bir ülke olarak (Rusya-Ukrayna arasında) dürüst bir arabuluculuk ve kolaylaştırıcı rolümüzü tüm zorluklara rağmen sürdürdük"

Çavuşoğlu: "Her iki tarafla da ilişkileri iyi olan bir ülke olarak (Rusya- Ukrayna arasında) dürüst bir arabuluculuk ve kolaylaştırıcı rolümüzü tüm zorluklara rağmen sürdürdük"

AA / Güncel

Togo Cumhuriyeti, Ukrayna, Rusya, Güncel, Haberler

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