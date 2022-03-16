Çavuşoğlu: "Her iki tarafla da ilişkileri iyi olan bir ülke olarak (Rusya-Ukrayna arasında) dürüst bir arabuluculuk ve kolaylaştırıcı rolümüzü tüm...
AA - Güncel
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Çavuşoğlu: "Her iki tarafla da ilişkileri iyi olan bir ülke olarak (Rusya-Ukrayna arasında) dürüst bir arabuluculuk ve kolaylaştırıcı rolümüzü tüm zorluklara rağmen sürdürdük"
Çavuşoğlu: "Her iki tarafla da ilişkileri iyi olan bir ülke olarak (Rusya- Ukrayna arasında) dürüst bir arabuluculuk ve kolaylaştırıcı rolümüzü tüm zorluklara rağmen sürdürdük"
Sizce Türkiye, #Ukrayna - #Rusya savaşında taraf olmalı mı?— Haberler (@Haberler) March 10, 2022
AA / Güncel