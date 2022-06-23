Çavuşoğlu: "NATO Zirvesi'nde terörle mücadeleye odaklanacak bir oturumun düzenlenmesini de önemli buluyoruz" - Haberler

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Çavuşoğlu: "NATO Zirvesi'nde terörle mücadeleye odaklanacak bir oturumun düzenlenmesini de önemli buluyoruz"

AA - Güncel
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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun konuşması Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile İngiltere Dışişleri Bakanı Liz Truss'un tokalaşması ANKARA - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İngiltere Dışişleri Bakanı Liz Truss ile ortak basın toplantısı düzenledi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun konuşması

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile İngiltere Dışişleri Bakanı Liz Truss'un tokalaşması

ANKARA - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İngiltere Dışişleri Bakanı Liz Truss ile ortak basın toplantısı düzenledi. (4)

AA / Güncel

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