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Çavuşoğlu, Fin mevkidaşı Haavisto ile Finlandiya'nın NATO üyeliğini görüştü

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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, New York'ta bir araya geldiği Fin mevkidaşı Pekka Haavisto ile Finlandiya'nın NATO üyeliğini ele aldı.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, New York'ta bir araya geldiği Fin mevkidaşı Pekka Haavisto ile Finlandiya'nın NATO üyeliğini ele aldı.

Birleşmiş Milletler (BM) 77. Genel Kurul Toplantıları için New York'ta bulunan Çavuşoğlu, Türkevi binasında Finlandiya Dışişleri Bakanı Haavisto ile ikili görüşme gerçekleştirdi.

Çavuşoğlu, görüşmenin ardından yaptığı açıklamada, "Finlandiya Dışişleri Bakanı ile görüşmemizde Finlandiya'nın NATO üyeliği ile Ukrayna'daki gelişmeleri ele aldık." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA / Dildar Baykan Atalay - Güncel

Birleşmiş Milletler Mevlüt Çavuşoğlu Finlandiya New York Güncel Haberler

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