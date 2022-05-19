Çavuşoğlu, &quot;Global Food Security Call to Action&quot; toplantısında konuştu - Haberler

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Çavuşoğlu, "Global Food Security Call to Action" toplantısında konuştu

Demirören Haber Ajansı - Güncel
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? Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ABD Dışişleri Bakanı Blinken'in ev sahipliğinde düzenlenen bakanlar düzeyindeki 'Global Food Security Call to Action' toplantısında konuştu.

? Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ABD Dışişleri Bakanı Blinken'in ev sahipliğinde düzenlenen bakanlar düzeyindeki 'Global Food Security Call to Action' toplantısında konuştu.

Demirören Haber Ajansı / Güncel

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