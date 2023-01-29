Çavuşoğlu, Gambiyalı mevkidaşı ile telefonda görüştü Güncel Haberler Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Gambiya Dışişleri Bakanı Mamadou Tangara ile yaptığı telefon görüşmesinde Gambiya'da düzenlenecek İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) İslam Zirvesi'nin hazırlıklarını ele aldı. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Gambiya Dışişleri Bakanı Mamadou Tangara ile yaptığı telefon görüşmesinde Gambiya'da düzenlenecek İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) İslam Zirvesi'nin hazırlıklarını ele aldı. Bakanlıktan yapılan bilgilendirmeye göre, Çavuşoğlu, Gambiyalı mevkidaşı ile bugün bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede, Gambiya'da düzenlenecek İİT İslam Zirvesi'nin hazırlıkları ele alındı. Kaynak: AA / Güncel Mevlüt Çavuşoğlu Gambiya Güncel Haberler

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