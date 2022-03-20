Çavuşoğlu, E-spor Festivali'ne katılarak, gençlerle bir araya geldi - Haberler

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Çavuşoğlu, E-spor Festivali'ne katılarak, gençlerle bir araya geldi

AA - Güncel
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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun gençlerle fotoğraf çekinmesi Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun gençlere hediye takdimi ANTALYA - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Kepez Belediyesi, Antalya Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile ÜniAK Antalya işbirliğiyle Antalya Mimar Sinan Kongre...

ANTALYA (AA) - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun gençlerle fotoğraf çekinmesi

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun gençlere hediye takdimi

ANTALYA - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Kepez Belediyesi, Antalya Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile ÜniAK Antalya işbirliğiyle Antalya Mimar Sinan Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilen E-spor Festivali'ne katılarak, gençlerle bir araya geldi.

Çavuşoğlu, E-spor Festivali'ne katılarak, gençlerle bir araya geldi

Çavuşoğlu, E-spor Festivali'ne katılarak, gençlerle bir araya geldi

Çavuşoğlu, E-spor Festivali'ne katılarak, gençlerle bir araya geldi

AA / Güncel

Kepez Belediyesi, Mevlüt Çavuşoğlu, Mimar Sinan, Antalya, Güncel, Haberler

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