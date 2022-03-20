Çavuşoğlu, E-spor Festivali'ne katılarak, gençlerle bir araya geldi

ANTALYA (AA) - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun gençlerle fotoğraf çekinmesi

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun gençlere hediye takdimi

ANTALYA - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Kepez Belediyesi, Antalya Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile ÜniAK Antalya işbirliğiyle Antalya Mimar Sinan Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilen E-spor Festivali'ne katılarak, gençlerle bir araya geldi.