ÇAVUŞOĞLU 'DÜNYA ANTALYA'DA KONUŞULUYOR'

Ak Parti'nin Antalya mitinginde konuşan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hitaben, Sizin imzanız olan Antalya salgın ve savaşa rağmen 13 milyon turisti ağırlayan bir Antalya. Sizin imzanız olan Antalya, artık diplomasinin merkezi bir şehir olmuştur.

Ak Parti'nin Antalya mitinginde konuşan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hitaben, Sizin imzanız olan Antalya salgın ve savaşa rağmen 13 milyon turisti ağırlayan bir Antalya. Sizin imzanız olan Antalya, artık diplomasinin merkezi bir şehir olmuştur. G20, NATO, Türkiye'nin ilk Expo'su gibi toplantılarla Antalya Diplomasi Forumu ile dünya Antalya'da konuşuluyor, dünya artık Antalya'yı konuşuyor. Bu kutlu yola biz sizinle çıktık, sizinle yürüdük. Attığınız her adımda köy köy, sokak sokak yol arkadaşınız olduk. Türkiye Yüzyılı'nda da sizlerle birlikte yürüyeceğiz. Sayın cumhurbaşkanımızın liderliğinde cumhuriyetimizin ikinci asrını Antalya'nın, Türkiye'nin ve büyük Türk dünyasının asrı yapacağız. Bu meydan bir kez daha gösteriyor ki, sırtını terör örgütlerine dayayanlara, batıdan 'aferin' almayı marifet bilenlere, manevi değerlerimizi ayaklarının altına alalara, cumhuriyetimizin kazanımlarını yok etmeye çalışanlara en büyük dersi Antalya'dan verecek diye konuştu.

SAĞLIK BAKANI 2022'DE 11 MİLYON HASTA MUAYENESİ

Antalya'daki sağlık yatırımlarını anlatan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ise şunları söyledi

Antalya'da sadece sağlık alanında 25'i hastane, 2'si ağız diş sağlığı 37'si birinci basamak sağlık tesisi olmak üzere 64 tesisi açtık. Yeni birçok tesisin yatırımı devam ediyor. Antalya Şehir Hastanesi'nin yüzde 85'i tamamlandı, 1000 yatak kapasiteli ve 6 ay gibi kısa sürede hizmete açacağız. Dünyanın batısı, kuzeyi, güneyi, doğusundan gelenlerin dünyada görmediği bir sağlık hizmeti vereceğiz. Hayırlı olsun. 300 yataklı Aksu Devlet Hastanesi inşaatı devam ediyor, gelecek yıl sonuna kalmadan tamamlanacak. 300 yataklı Manavgat Devlet Hastanesi başladı, 1.5 yılda bitecek. 200 yataklı Alanya 2024 sonunda, 150 yataklı Konyaaltı Devlet Hastanesi yapım aşamasında, bir yılda tamamlanacak. 100 yataklı Döşemealtı Devlet Hastanesi yüzde 60 oranında tamamlandı, 2024 ortasında bitecek. 50 üniteli Konyaaltı Ağız Diş Sağlığı Merkezi önümüzdeki yıl başlarında bitmiş olacak. Antalya'da sadece 2022'de kamu hastanelerinde 11 milyondan fazla muayene ve 350 bin ameliyat gerçekleştirdik. Sadece nisan ayında 1 milyon muayene yaptık. 1 iş günündeki ortalama muayene sayısı 50 bin ve ne kadar gurur duysak azdır.

TURİZM BAKANI BU YIL Kİ HEDEF 60 MİLYON TURİST

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Antalya'nın geçen sene çok başarılı bir sezon geçirdiğini belirterek, şöyle konuştu

13 milyondan fazla turisti ağırladık. Bu sene hedefimiz çok büyük, 16 milyondan fazla turisti ağırlayacağız. Kovid sürecini en iyi yöneten ülke olarak Türkiye 51 milyon turist ve 46 milyar dolar rekorla kapattı. İnşallah bu yıl 60 milyon turist 56 milyar dolar turizm geliriyle rekorun üzerine yeni bir rekor koyarak yoluna devam edecek. Türkiye, Kovid başarısında 3 sıra birden atlayıp, turizmde dünya 6'ncılığından 3'üncülüğüne yükseldi. Rakamlar iyi gidince herkes sahiplenmeye çalışıyor. Bu işler söylemle değil eylemle oluyor. Bütün dünya bu seçimi takip ediyor, izliyor. Artık Türkiye dünya lideri bir ülke oldu. O yüzden bu seçim, çok önemli.