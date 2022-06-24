Çavuşoğlu: "Devlet millet birlikte olduğunda aşamayacağı engel yoktur" - Haberler

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Çavuşoğlu: "Devlet millet birlikte olduğunda aşamayacağı engel yoktur"

AA - Orhan Yoldaş - Güncel
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AK Parti Malatya İl Başkanlığı İl Danışma Meclisi Toplantısı Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun konuşması MALATYA - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, AK Parti Malatya İl Başkanlığı İl Danışma Meclisi Toplantısı'na katıldı.

AK Parti Malatya İl Başkanlığı İl Danışma Meclisi Toplantısı

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun konuşması MALATYA - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, AK Parti Malatya İl Başkanlığı İl Danışma Meclisi Toplantısı'na katıldı.

AA / Orhan Yoldaş - Güncel

Mevlüt Çavuşoğlu Malatya Güncel Haberler

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