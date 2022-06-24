Çavuşoğlu: "Devlet millet birlikte olduğunda aşamayacağı engel yoktur" AK Parti Malatya İl Başkanlığı İl Danışma Meclisi Toplantısı Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun konuşması MALATYA - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, AK Parti Malatya İl Başkanlığı İl Danışma Meclisi Toplantısı'na katıldı. AK Parti Malatya İl Başkanlığı İl Danışma Meclisi Toplantısı Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun konuşması MALATYA - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, AK Parti Malatya İl Başkanlığı İl Danışma Meclisi Toplantısı'na katıldı. AA / Orhan Yoldaş - Güncel Mevlüt Çavuşoğlu Malatya Güncel Haberler

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