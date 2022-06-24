Çavuşoğlu: "Devlet millet birlikte olduğunda aşamayacağı engel yoktur"
AA - Orhan Yoldaş - Güncel
- Güncelleme:
- Güncelleme:
AK Parti Malatya İl Başkanlığı İl Danışma Meclisi Toplantısı Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun konuşması MALATYA - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, AK Parti Malatya İl Başkanlığı İl Danışma Meclisi Toplantısı'na katıldı.
AK Parti Malatya İl Başkanlığı İl Danışma Meclisi Toplantısı
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun konuşması MALATYA - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, AK Parti Malatya İl Başkanlığı İl Danışma Meclisi Toplantısı'na katıldı.
AA / Orhan Yoldaş - Güncel