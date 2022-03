Çavuşoğlu: Bu savaşın bir an evvel sona ermesi gerekiyor

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Rusya'daki resmi temaslarının ardından Ukrayna'nın Lviv kentinde mevkidaşı Dmytro Kuleba ile bir araya geldi. Çavuşoğlu, Ukrayna Dışişleri Bakanı Kuleba ile düzenlediği ortak basın toplantısında, 'Bu savaşın bir an evvel sona ermesi gerekiyor. Akan kanın ve gözyaşının durdurulması gerekiyor. Biz ilk günden bu güne kadar bu yönde çabalarımızı yoğunlaştırarak devam ediyoruz' dedi.

Basın toplantısında Rusya-Ukrayna savaşını ve savaşın oluşturduğu olumsuz insani durumu değerlendiren Bakan Çavuşoğlu, '24 Şubat'tan bu yana maalesef savaş devam ediyor ve binlerce sivil hayatını kaybetti. 3 milyonu aşkın masum insan ülkesini terk etmek zorunda kaldı. Polonya'dan buraya gelirken yol üstünde ve özellikle kapılarda insanların beklediğini ve ülkesini terk ettiğini gördük, üzüldük. Bu savaşın bir an evvel sona ermesi gerekiyor. Akan kanın ve gözyaşının durdurulması gerekiyor. Biz ilk günden bu güne kadar bu yönde çabalarımızı yoğunlaştırarak devam ediyoruz. Bu düşünceyle dostum Dmytro ile Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov'u Antalya'da bir araya getirdik. O toplantıda yapıcı yaklaşımından dolayı Dmytro Kuleba'ya bir kere daha teşekkür etmek istiyorum' dedi.

'UKRAYNA'NIN MÜCADELESİNİ TÜM DÜNYA GÖRÜYOR'

Bakan Çavuşoğlu, Ukrayna'nın bu savaşta ortaya koyduğu mücadelenin tüm dünya tarafından görüldüğünü vurgulayarak, 'Bir taraftan Belarus müzakereleri devam ederken biz de barışın tesisi için çabalarımızı devam ettiriyoruz. O nedenle dün Moskova'daydım. Moskova'da gündeme gelen konular ve edindiğimiz izlenimler hakkında Dmytro Kuleba'ya bilgi verdim. Cumhurbaşkanımız Erdoğan da dün Başkan Zelenski ile telefonda görüştü. Bugün Türkiye saatiyle 16.00'da Rusya Federasyonu Devlet Başkanı Putin'le telefon görüşmesi gerçekleştirecek. Ukrayna'nın ve Ukrayna halkının bu savaş karşısında ortaya koyduğu mücadeleyi tüm dünya görüyor. Ukrayna'nın toprak bütünlüğü, bağımsızlığı ve egemenliğine desteğimiz tamdır. Ukrayna'ya verdiğimiz destek bizim ilkeli politikamızın ve müttefikliğimizin, stratejik dostluğumuzun doğal sonucudur. Özellikle insani alandaki yardımlarımız da devam edecektir. Türkiye başından beri bu süreçte ilkeli tutum sergilemiştir. Her iki ülkeyle diyaloğu olan bir ülke olarak savaşın durdurulması yönünde samimi çalar sarf etmiştir' diye konuştu.

'TEMENNİMİZ MARİUPOL'DA ACİL BİR İNSANİ ATEŞKESİN SAĞLANMASI'

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, çatışmaların devam ettiği Mariupol bölgesinde acil insani ateşkesin sağlanması gerektiğinin altını çizerek, 'Bu zor dönemde vatandaşlarımızın tahliyesini gerçekleştirdik büyük ölçüde. Ukrayna yönetiminden çok destek gördük. Dostum Dmytro'ya ve Ukrayna yönetimine teşekkür ediyorum. Ayrıca Kırım Tatar soydaşlarımıza ve zor durumda olan Ukraynalı dostlarımıza kapılarımızı açık tuttuk ve ülkemize gelen Ukraynalılara da en iyi şekilde ev sahipliği yapmaya çalışıyoruz. Biraz sonra burada Kırım Tatar Koordinasyon Merkezi'ni de ziyaret edeceğiz. Bugün en büyük zorluğumuz Mariupol bölgesinde çatışmalar devam ettiği için orada yaşayan vatandaşlarımızı ve masum sivilleri ayırt etmeksizin tahliyesini yapmaktır. Temennimiz önce Mariupol'da acil bir insani ateşkesin sağlanması, sonra da tüm Ukrayna'da savaşın sona ermesi ve ateşkesin kalıcı bir şekilde tesis edilmesi, anlaşma ve barış yolunda diplomasiye fırsat verilmesidir' dedi.

'ARTIK LİDERLER DÜZEYİNDE BİR BULUŞMA GEREKİYOR'

Lavrov ve Kuleba'yı bir kez daha Antalya'da bir araya getirmekten memnuniyet duyulacağını, ancak artık liderler düzeyinde bir görüşmenin gerekliliğine vurgu yapan Bakan Çavuşoğlu, 'Dmytro Kuleba ve Sergey Lavrov'u elbette Antalya'da bir kere daha bir araya getirmekten biz mutlu olacağız bu çabalarımız doğrultusunda. Ama en kısa zamanda artık liderler düzeyinde bir buluşmanın zemininin de hazırlanması gerekiyor. Liderler düzeyindeki bir toplantıya da ev sahipliği yapmak istediğimizi daha önce de belirtmiştik. Bu iki ziyaretim neticesinde tabi savaşlarla ilgili kesin bir şey söylemek zor olur ama ateşkes umudumuz biraz daha artmıştır' dedi.

Basın açıklamalarından sonra iki bakan basın mensuplarının sorularını yanıtladı. ABD medyasında yer alan 15 maddelik mutabakatın doğru olup olmadığına ilişkin yöneltilen soruya Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmytro Kuluba, 'Financial Times'da yayınlanan bu mutabakat metninin Rusya'nın pozisyonu, Rusya'nın isteklerini içeren bir belge olduğunu teyit ederim. Dolayısıyla şu an bunu Ukrayna'nın kabul ettiği maddeler şeklinde yorumlanmaması çok önemli. Ukrayna için güvenlik garantileri konusu ise bu aslında şu an görüşmelerin yapıldığı en önemli öncelikli konu. Savaş başlamadan önce Ukrayna Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi Daimi üyeleri artı Türkiye ve Almanya'nın katılımıyla bir zirve toplantısının düzenlenmesi konusunda bir inisiyatif ortaya koydu. Dolayısıyla bu inisiyatifi de birleştirerek biz doğal olarak Türkiye'yi de biz güvenlik garantilerini almak istediğimiz ülkeler arasında görüyoruz' şeklinde cevap verdi.

'BÖYLE BİR TOPLANTIYA MEMNUNİYETLE EV SAHİPLİĞİ YAPMAK İSTERİZ'

Bakan Çavuşoğlu da 'Bahsettiğiniz çıkan belgeyle ilgili zaten sorunuza Dmytro Kuleba cevabı verdi. Özellikle bu kolektif güvenlik anlaşması konusunda Dmytro'nun da biraz önce söylediği gibi Ukrayna'nın bir teklifi oldu, H5 + Türkiye ve Almanya. Dün Moskova'da yaptığım temaslarda Rusya Federasyonu'nun buna bir itirazının olmadığını böyle bir teklifi kabul edebileceklerini gördüm. Tabii burada önemli olan her iki tarafın, devletin ya da hükümetlerinin yanı sıra halkının da kabul edebileceği bir mutabakata varılması. Bu konularda yakınlaşma olduğunu gördüğümüz konularda bir anlaşma zemini olursa iki liderin bir araya gelme olasılığı var. Ukrayna tarafı Sayın Zelenskiy başından beri bunu da söylüyor. Türkiye'de Putin'le bir araya gelmek istediğini de söylemişti. Biz Putin'le de temasımızı sürdürüyoruz. Dün Moskova'da da söyledik böyle bir toplantıya memnuniyetle ev sahipliği yapmak isteriz' şeklinde konuştu.