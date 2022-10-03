Bakan Çavuşoğlu, Libyalı mevkidaşı Menguş ile ortak basın toplantısında konuştu: (2)

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Türkiye ile Libya arasında imzalanan deniz yetki alanları anlaşmasının iki ülkenin de çıkarlarını güvence altına aldığını belirterek, "Güzel olan, Libya'da geçmişte farklı pozisyonlarda bulunduğumuz tüm kesimlerin de bu anlaşmayı güçlü bir şekilde desteklemesidir.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Türkiye ile Libya arasında imzalanan deniz yetki alanları anlaşmasının iki ülkenin de çıkarlarını güvence altına aldığını belirterek, "Güzel olan, Libya'da geçmişte farklı pozisyonlarda bulunduğumuz tüm kesimlerin de bu anlaşmayı güçlü bir şekilde desteklemesidir." dedi.

Bakan Çavuşoğlu, resmi ziyaret kapsamında bulunduğu Libya'nın başkenti Trablus'ta Libya Dışişleri ve Uluslararası İşbirliği Bakanı Necla Menguş ile ortak basın toplantısı düzenledi.

Türkiye'nin Libya'ya ve Libya halkına, bu ülkenin istikrarına, güvenliğine desteğini yinelemek için bugün Trablus'ta bulunduklarını kaydeden Çavuşoğlu, "Bunun göstergesi olarak da geniş bir heyetle geldik." dedi.

Heyette Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Ticaret Bakanı Mehmet Muş, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun ve Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın ve çeşitli yetkililerin bulunduğunu belirten Çavuşoğlu, Libya'da 27 Ağustos'ta yaşanan çatışmalarda hayatını kaybedenler için taziyelerini bildirdi.

Çavuşoğlu, sahada büyük fedakarlıklarla tesis edilen sükunetin kalıcı barış ve istikrara evrilmesi için Libya ile birlikte çalışmaya devam edeceklerini belirterek, "Güvenlik ve Askeri İşbirliği Mutabakat Muhtırası, istikrar yolunda önemli bir mihenk taşıdır. Bu kapsamdaki çalışmalarımızı Libya'nın düzenli bir orduya kavuşması için iş birliği içerisinde sürdüreceğiz." diye konuştu.

Türkiye'nin Akdeniz'i tüm kıyıdaş ülkelerin hakça yararlandığı barış denizine dönüştürme hususundaki kararlılığının tam olduğunu vurgulayan Çavuşoğlu, "O nedenle Sayın Cumhurbaşkanı'mız, Avrupa Birliği'ne de bir ortak Doğu Akdeniz Konferansı teklifinde bulunmuştur. Şimdi Avrupa Birliği'nden bu konuda olumlu cevap bekliyoruz." dedi.

"Ticari ilişkilerimizi kazan-kazan anlayışıyla daha da geliştirmek istiyoruz"

Türkiye'nin ilerleyen süreçte Libya ile ikili ekonomik iş birliğini güçlendirmek için çeşitli mekanizmaları etkin şekilde kullanması gerektiğini söyleyen Çavuşoğlu, şunları kaydetti:

"Karma Ekonomik Komisyonu toplantısına hazır olduğumuzu bugün Ticaret Bakanımız, Sayın Başbakan'la (Dibeybe) yaptığımız toplantıda vurguladılar. Ticari ilişkilerimizi kazan-kazan anlayışıyla daha da geliştirmek istiyoruz. İş insanlarımızın Libya'ya dönmesini ve Libya'da yarım kalan projeleri tamamlamasını ve yeni projeleri de hayata geçirmesini teşvik ediyoruz. Bu konuda da Libya hükümetiyle birlikte çalışmaya devam edeceğiz."

Türk Hava Yolları'nın tekrar uçuşlarına başlaması için Libya tarafıyla çalıştıklarını belirten Çavuşoğlu, "Havaalanlarında gerekli tedbirlerle ilgili Libya tarafının attığı adımları memnuniyetle karşılıyoruz. Önümüzdeki süreçte Türk Hava Yolları'ndan uzman arkadaşlarımız, tekrar Trablus ve diğer şehirlere gelerek incelemede bulunacaklar ve bu uçuşların da en kısa sürede başlamasını istiyoruz. Biz Libya'dan uçma teklifinde bulunan tüm firmalara 'evet' dedik, izin verdik ve çok sayıda firma da şu anda Türkiye ve Libya arasında uçuşlar gerçekleştiriyor." diye konuştu.

Çavuşoğlu, şartlar olgunlaştığında Türkiye'nin Bingazi Başkonsolosluğunu yeniden açacağının altını çizerek, "Diğer taraftan parlamentolar arası temaslara da önem veriyoruz. Türkiye Büyük Millet Meclisi Libya Dostluk Grubu'nun da önümüzdeki haftalarda Libya'ya bir ziyareti gerçekleşecek." dedi.

Libya'da yaptığı görüşmelerde bu ülkenin güvenli ve müreffeh bir gelecek inşa etmesi için seçimlerin bir an önce düzenlenmesi gerektiğini vurguladıklarını belirten Çavuşoğlu, "Siyasi kulvarda çözümün diyalogdan geçtiğini de belirttik. Tüm kesimleri mevcut uzlaşı yoluyla çözmeleri için teşvik etmeyi de sürdüreceğiz. Temsilciler Meclisi ve Yüksek Devlet Konseyinin hukuki altyapı çalışmalarını daha fazla geciktirmeden tamamlamalarını da bekliyoruz." diye konuştu.

Çavuşoğlu, uluslararası toplumu Libya'nın huzur ve istikrarını bozacak adımlardan imtina etmeye ve Libyalıların bu yöndeki çabalarını desteklemeye çağırarak, Türkiye'nin Birleşmiş Milletler'in bu bağlamda oynayacağı kolaylaştırıcı role de önem verdiğini söyledi.

Türkiye'nin Libya'da Başkanlık Konseyi'nin başlattığı ulusal uzlaşı sürecini kıymetli gördüğünü ve gerekli desteği vermeye hazır olduğunu kaydeden Çavuşoğlu, "Biz bugüne kadar olduğu gibi bundan sonraki süreçte de Libyalı kardeşlerimizin yanında olmaya devam edeceğiz." dedi.

"Güzel olan, Libya'da tüm kesimlerin de bu anlaşmayı güçlü bir şekilde desteklemesidir"

Gaz alanında Türkiye ile Libya arasında mutabakat muhtırasının maddelerinin neyi öngördüğüne ilişkin soruya ilişkin Çavuşoğlu, "Biraz önce imzaladığımız hidrokarbon anlaşması hem karada hem denizde ve yetki alanlarımızda kazan-kazan anlayışıyla Türk ile Libya firmalarının birlikte araştırma, sondaj gibi iş birliğine gitmesini hedefliyor." dedi.

Çavuşoğlu, gaz anlaşmasının enerji bakanları arasında müzakere edildiğini belirterek, imzalandıktan sonra içeriğinin açıklanacağını söyledi.

Deniz yetki alanları anlaşmasıyla ilgili yanlış anlaşılma ihtimalinin söz konusu olduğuna dikkati çeken Çavuşoğlu, "Bu, iki egemen ülke arasında imzalanan bir anlaşmadır. Bu anlaşma yürürlükte olan bir anlaşmadır. Ayrıca hem Türkiye hem de Libya böyle bir anlaşmayı imzaladığını BM'ye bildirmiştir. Biz kıta sahanlığımızın sınırlarını da BM'ye kaydettirdik. Şimdi Libya'nın yapması gereken de kendi kıta sahanlığı ve deniz yetki alanlarını belirleyerek onu da BM'ye kaydettirmesidir." dedi.

Çavuşoğlu, deniz yetki alanları anlaşmasının hem Türkiye hem de Libya'nın çıkarlarını güvence altın alan bir anlaşma olduğunun altını çizerek, "Güzel olan, Libya'da geçmişte farklı pozisyonlarda bulunduğumuz tüm kesimlerin de bu anlaşmayı güçlü bir şekilde desteklemesidir." ifadesini kullandı.

"Libya'yla ticaret hacmimiz 4 milyar doları aşacak görünüyor"

Çavuşoğlu, Türkiye ile Libya arasında yerel para birimleriyle ticaret yapılmasına ilişkin, "Biz Türkiye olarak yerel paralarla ticareti teşvik ediyoruz. Bu anlamda mili paralarla ticaret yaptığımız ülkeler var. Bunun oranını da arttırmaya çalışıyoruz. Ayrıca merkez bankalarımız arasında swap anlaşması da imzalanıyor. Dolayısıyla Libya'yla ticaret hacmimiz 4 milyar doları aşacak görünüyor." dedi.

Gerek milli para gerek takas yöntemleriyle ticaretin mümkün olduğunu kaydeden Çavuşoğlu, Türkiye olarak bu tarz bir ticareti arzu ettiklerine dikkati çekti.

"Türkiye olarak Libya'nın seçimle ilgili çalışmalarını destekliyoruz"

Çavuşoğlu, Libya'da seçimlerin yapılmasıyla ilgili, "Seçim sürecinin Libyalıların karar alacağı bir süreç olması gerekiyor. Bir yol haritasının belirlenmesi lazım. Seçimden önce gerekli yasal düzenlemelerinin de yapılması gerekiyor." dedi.

Seçim sonuçlarının herkes tarafından kabul edilmesi için gerekli düzenlemelerin de uygun şekilde yapılması gerektiğine dikkati çeken Çavuşoğlu, "Tüm teknik çalışmaların öyle düzenlenmesi gerekiyor ki seçimin şeffaf, adil ve demokratik şekilde gerçekleşmesi gerekiyor. Seçim sonuçları herkes tarafından kabul edilmeli." dedi.

Çavuşoğlu, "Türkiye olarak biz Libya'nın seçimle ilgili çalışmalarını destekliyoruz. Bir an önce bu yol haritasının netleşmesinin de Libyalılar için yararlı olduğunu düşünüyoruz." ifadelerini kullandı.

(Bitti)