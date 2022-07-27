Çavuşoğlu, Birleşik Arap Emirlikleri Dışişleri Bakanı Al Nahyan ile telefonda görüştü - Haberler

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Çavuşoğlu, Birleşik Arap Emirlikleri Dışişleri Bakanı Al Nahyan ile telefonda görüştü

Çavuşoğlu, Birleşik Arap Emirlikleri Dışişleri Bakanı Al Nahyan ile telefonda görüştü

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Dışişleri Bakanı Abdullah bin Zayid Al Nahyan ile telefonda görüşme yaptı.

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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Dışişleri Bakanı Abdullah bin Zayid Al Nahyan ile telefonda görüşme yaptı.

Dışişleri Bakanlığından yapılan bilgilendirmeye göre, Çavuşoğlu'nun, BAE'li mevkidaşı Al Nahyan ile görüşmesinde, ikili ilişkiler ele alındı.

Al Nahyan, Çavuşoğlu'na Ukrayna'dan tahıl ihracatı konusunda varılan uzlaşı ve imzalanan anlaşmalar dolayısıyla Türkiye'ye tebriklerini iletti.

AA / Mehmet Şah Yılmaz - Güncel

Birleşik Arap Emirlikleri Mevlüt Çavuşoğlu Güncel Haberler

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