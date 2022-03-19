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"Uluslararası sistemin bir reforma tabi tutulması gerekiyor"

İhlas Haber Ajansı - Güncel
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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Japonya Dışişleri Bakanı Hayashi Yoshimasa ile yaptığı heyetler arası görüşmenin ardından, " Gerek Rusya -Ukrayna savaşı gerekse bölgelerdeki son gelişmeler bir kez daha gösterdi ki başta BM Güvenlik Konseyi olmak üzere uluslararası sistemin bir reforma...

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Japonya Dışişleri Bakanı Hayashi Yoshimasa ile yaptığı heyetler arası görüşmenin ardından, " Gerek Rusya -Ukrayna savaşı gerekse bölgelerdeki son gelişmeler bir kez daha gösterdi ki başta BM Güvenlik Konseyi olmak üzere uluslararası sistemin bir reforma tabi tutulması gerekiyor. Bu konularda Japonya'yla birlikte hareket etme noktasında mutabık kaldık. Başta Rusya krizi olmak üzere Asya Pasifik bölgesinde, bizim bölgemizdeki, bölgesel konularda görüş alışverişinde bulunduk" dedi.

Bakan Çavuşoğlu, Japonya Dışişleri Bakanı Hayashi Yoshimasa ile Antalya'nın Belek Turizm Merkezi'ndeki bir otelde heyetler arası görüşme gerçekleştirdi. İki bakan daha sonra açıklamalarda bulundu.

Uluslararası sistemin bir reforma tabi tutulması gerekiyor

Uluslararası sistemin bir reforma tabi tutulması gerekiyor

Uluslararası sistemin bir reforma tabi tutulması gerekiyor

Uluslararası sistemin bir reforma tabi tutulması gerekiyor

İhlas Haber Ajansı / Güncel

Politika, Güncel, Haberler

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