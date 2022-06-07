Bakan Çavuşoğlu: "Yunanistan, ihlallerinden vazgeçmezse adaların egemenliği tartışılır" - Haberler

Bakan Çavuşoğlu: "Yunanistan, ihlallerinden vazgeçmezse adaların egemenliği tartışılır" Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve Kuzey Makedonya Dışişleri Bakanı Bujar Osmani ile ortak basın toplantısı Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'nun açıklamaları ANKARA - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Kuzey Makedonya Dışişleri Bakanı Bujar Osmani ile ortak basın toplantısı düzenledi. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve Kuzey Makedonya Dışişleri Bakanı Bujar Osmani ile ortak basın toplantısı Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'nun açıklamaları ANKARA - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Kuzey Makedonya Dışişleri Bakanı Bujar Osmani ile ortak basın toplantısı düzenledi. (4) AA / Güncel Güncel Haberler

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