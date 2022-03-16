Son dakika haberleri | Çavuşoğlu, Azerbaycan Dışişleri Bakanı Bayramov ile telefonda görüştü - Haberler

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Son dakika haberleri | Çavuşoğlu, Azerbaycan Dışişleri Bakanı Bayramov ile telefonda görüştü

İhlas Haber Ajansı - Güncel
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Son dakika haberleri | Çavuşoğlu, Azerbaycan Dışişleri Bakanı Bayramov ile telefonda görüştü

Son dakika haberi: Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Azerbaycan Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov'un gerçekleştirdikleri telefon görüşmesinde Ukrayna'daki mevcut durum halkında görüş alışverişinde bulundukları belirtildi.

Görüşmede, karşılıklı ilgi duyulan meselelerde görüş alış verişinde bulunulduğu da aktarıldı.

(Kamil Nadirli/İHA)

İhlas Haber Ajansı / Güncel

Politika, Güncel, Haberler

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