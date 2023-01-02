Çavuşoğlu, Almanya Cumhurbaşkanı Steinmeier ile bir araya geldi Güncel Haberler - Çavuşoğlu, Almanya Cumhurbaşkanı Steinmeier ile bir araya geldi Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Brezilya'da Almanya Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier ile bir araya geldi. - Çavuşoğlu, Almanya Cumhurbaşkanı Steinmeier ile bir araya geldi BRASILIA - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Brezilya'da Almanya Cumhurbaşkanı Frank- Walter Steinmeier ile bir araya geldi. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, devlet başkanlığı görevini devralacak Luiz Inacio Lula da Silva'nın yemin törenine katılmak üzere geldiği Brezilya'da temaslarını sürdürüyor. Yeni yılın ilk ikili görüşmesini yaptığı Ukrayna Başbakan Birinci Yardımcısı ve Ukrayna Ekonomi Bakanı Yuliia Svyrydenko ardından Almanya Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier ile bir araya geldi. Görüşmede, Çavuşoğlu'nun Cumhurbaşkanı Steinmeier'a Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın selamlarını ilettiği aktarılarak, Suriye ve NATO'nun genişlemesinin ele alındığı bildirildi. Sizce dünyanın gelmiş geçmiş en iyi futbolcusu hangisi? — Haberler.com (@Haberler) December 30, 2022 Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel Walter Steinmeier Brezilya Almanya Güncel Haberler

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