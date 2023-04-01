Çavuşoğlu, ABD'deki AK Parti seçmenleriyle buluşmasında 'istikrar' vurgusu yaptı Açıklaması

NEW ABD'nin New Jersey eyaletinde, AK Parti seçmenleriyle bir araya gelen Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "istikrar" vurgusu yaparak, AK Parti'nin uzun soluklu iktidarı döneminde, Türkiye'nin elde ettiği kazanımlara dikkati çekti.

Birleşmiş Milletlerdeki (BM) 30 Mart Uluslararası Sıfır Atık Günü Özel Oturumu için ABD'de bulunan Çavuşoğlu, AK Parti Amerika Teşkilatı tarafından New Jersey eyaletinde, düzenlenen etkinlikte parti seçmenleriyle bir araya geldi.

Türk toplumunun ABD'de en yoğun yaşadığı Paterson şehrindeki buluşmada "AK Gönüllülere" hitap eden Çavuşoğlu, 14 Mayıs'ta yapılacak seçimlerle ilgili olarak, "Önümüzde bir seçim var. Artık Türkiye'de 5 yılda bir seçim oluyor. Bu istikrar demektir, güven demektir." dedi.

90'lı yılların Türkiye'sinde bazı dışişleri bakanlarının koalisyonlar nedeniyle 3-5 ay gibi sürelerde değiştirildiğini hatırlatan Çavuşoğlu, bugün Avrupa'daki koalisyon hükümetlerinde benzer durumlar yaşanırken, Türkiye'nin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın güçlü liderliğiyle istikrarlı bir şekilde, iç ve dış politikadaki hedeflerini gerçekleştirdiğini belirtti.

Mevlüt Çavuşoğlu, bazı siyasi parti liderlerinin, "Biz Türkiye'yi eski koalisyon dönemlerine döndüreceğiz" şeklindeki açıklamalarını eleştirerek, "Bu halk buna izin vermez. Türkiye'yi fetret dönemine döndürmek istiyorlar. Dolayısıyla önümüzdeki seçim önemli bir seçim." ifadelerini kullandı.

Türkiye'nin son dönemdeki kazanımlarına dikkat çekti

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ABD'de 29 Nisan'dan itibaren oy kullanacak Türk seçmenlere hitabında, Türkiye'nin AK Parti iktidarı döneminde, iç ve dış politikadaki kazanımlarını hatırlatarak, "Libya'da, Doğu Akdeniz'de ve Ege'de milletimizin yüksek menfaatlerini heba mı edeceğiz? FETÖ'nün dünyanın her yerinde cirit atmasına, PKK'nın tekrar güçlenmesine ve dağlardan Türkiye sınırlarına girmesine müsaade mi edeceğiz? Türkiye'nin gözbebeği, bir çocuğun büyümesini izler gibi izlediğimiz savunma sanayinin ürünlerini heba mı edeceğiz?" diye konuştu.

Bakan Çavuşoğlu, 20 sene önce Türkiye'nin savunma sanayiinde yüzde 80 dışa bağımlıyken şimdi tam tersi bir oranın yakalandığına değinerek, Türkiye'nin, kendisine verilmeyen silahları bugün kendi imkanlarıyla çok daha iyisini ürettiğini ve geçen sene bu alanda 4,5 milyar dolarlık ihracat yaptığını vurguladı.

Gelecek yıllarda bu ihracat rakamlarının çok daha fazla artacağını söyleyen Çavuşoğlu, Bayraktar SİHA'larla ilgili, "Dünya'da herkes Bayraktar'ı konuşuyor. Bunlar 'biz buna bakacağız. Engellemek için ne gerekiyorsa yapacağız' diyorlar. Ukrayna'daki erkek çocuklara en çok verilen isim Bayraktar. Tüm dünya takdir ediyor." dedi.

Türkiye'nin 100. yılına vurgu yapan Çavuşoğlu, Cumhuriyetin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün çok büyük hedefler ortaya koyduğunu ancak ömrünün vefa etmediğini, o hedeflere ulaşmak için Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Erdoğan'ın liderliğiyle son 20 yılda büyük bir başarı ortaya konduğunu belirtti.

Deprem yardımları için Türk Amerikan halkına teşekkür

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Türkiye'de 6 Şubat'ta yaşanan depremler için seferber olan Türk Amerikan halkına teşekkürlerini iletirken, "Bu süreçte ABD'de yaşayan vatandaşlardan çok büyük destek gördük." diye konuştu.

Türkiye'nin 100. yılının idrak edildiği 2023'ün deprem dolayısıyla aynı zamanda bir "hüzün yılı" olduğunu ifade eden Bakan Çavuşoğlu, devletin yıkılan binaların yerine yenisini değil, "çok daha iyisini'" yapacağı sözünü verdi.

"Milletimiz 14 Mayıs'ta yeter söz milletin diyecek"

Yurt dışında yaşayan vatandaşların oy kullanma hakkının da AK Parti döneminde verildiğini hatırlatan Mevlüt Çavuşoğlu, ABD'deki Türk toplumunu oy vermeye davet ederek, "Milletimiz 14 Mayıs'ta demokratik hakkını kullanacak ve yeter söz milletin diyecek." dedi.

Paterson şehrinde kalabalık bir nüfusa sahip Kafkasya kökenli Karaçay Türklerinin Ahıska Türklerine verilen vatandaşlık hakkının kendilerine de verilmesini istemesi üzerine Çavuşoğlu'nun, "Niye vermeyelim. Dünyanın neresinde olursa olsun, tüm soydaşlarımıza, akraba topluluklarımıza sahip çıkmak bizim görevimiz." sözleri büyük alkış aldı.

Dışişleri Bakanı, Türk Amerikan toplumuna, ABD'de vatandaş olmaları ve ABD siyaseti için de oy kullanmalarını tavsiye ederek, bunun demokrasinin gereği olduğunu belirtti.

Öte yandan, Mevlüt Çavuşoğlu'na davetlerini kabul ettiği için tüm partililer adına teşekkür eden AK Parti Amerika Teşkilatı Başkanı Halil Mutlu, 3 ay önce resmi kuruluşlarını yaparak seçim çalışmalarına başladıklarını, 14 Mayıs gecesi ABD'de zafer turu atacaklarını şimdiden ilan ettiğini duyurdu.